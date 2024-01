Une importante saisie pour les douaniers sur l’A6

Les douaniers de la brigade de Dijon ont saisi 640 kilos de pollen et 160 kilos de résine de cannabis, dans un camion sur l’A6 au début du mois.



Valeur de la saisie : près de 7,5 millions d’euros. Selon les douanes, “Le 6 janvier, les agents en contrôle sur l’autoroute A6 décident d’intercepter un camion immatriculé en Espagne. Le chauffeur, de nationalité espagnole, présente un document faisant état d’un transport de produits textiles et déclare se rendre en Allemagne. L’inspection de la remorque permet la découverte de nombreux paquets de formes rectangulaires sous plastique de couleur noire dissimulés sous les sacs de chargement. A l’issue du contrôle, 20 valises contenant du cannabis sont extraites du chargement, pour un poids respectif de 61,68kg de résine et 639,68 kg de pollen. Sur instruction du procureur , l’auteur présumé et les stupéfiants ont été remis à la brigade de recherche de la Gendarmerie de Beaune.



Le chauffeur espagnol sera jugé le 26 janvier.

C.B.