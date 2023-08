Une interdiction de navigation et des activités nautiques dans la Loire

Une interdiction temporaire de navigation et des activités nautiques a été prise par la préfecture. Elle concerne les retenues du barrage de Grangent et de Villerest.



La circulation est temporairement interdite sur la section du fleuve Loire comprise dans le département de la Loire en amont du barrage de Grangent (c’est à dire située entre la confluence de la rivière Semène avec le fleuve Loire, qui définit la limite avec le département de la Haute-Loire, et le mur du barrage de Grangent).



Les activités de navigation de plaisance et les activités nautiques, notamment le canoë, le kayak, l’aviron, le ski nautique, le jet ski, le stand-up paddle, la planche à voile sont interdits.

Pendant cette interruption de navigation, seuls seront admis à circuler :