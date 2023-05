Une journée 100% femme à la base nautique de Chalon-sur-Saône

Le 17 juin, une journée 100 % femme est proposées à la base nautique de Chalon-sur-Saône. De nombreux sports aquatiques seront proposés.

Il sera possible de découvrir la pratique du kayak, le sit on top, le stand up paddle ou encore le dragon boat. 3 sessions auront lieu de 10h à midi et de 14h à 16h et enfin de 16h à 18h.

Le prix est de 2€ par personne avec une inscription obligatoire sur certaines activités. Une buvette sera également sur place.