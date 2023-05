Une journée dépistage pour les femmes organisée par le Grand Chalon

Le Grand Chalon organise ce vendredi une journée dédiée à la santé des femmes, organisée à l’Espace Santé Prévention. En collaboration avec le Centre Régional de Coordination des Dépistage des Cancers Bourgogne Franche-Comté et de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Saône et Loire, de nombreux stands seront présents permettant aux femmes de se faire dépister, examiner, s’informer, sensibiliser et échanger sur ses sujets.

Ce vendredi de 9h à 12h et de 13h à 18h, les stands présents seront :

Réalisation d’un examen gynécologique (frottis)

Prise d’un rendez-vous pour une mammographie

Réalisation d’un test de dépistage du cancer colorectal

Information sur la santé sexuelle avec la possibilité́ de réaliser des dépistages aux infections sexuellement transmissibles

Information sur la nutrition et le sport santé

Information sur l’endométriose avec l’association Endofight71

Atelier d’autopalpation mammaire organisé par la Ligue contre le Cancer

Réalisation de dépistages rapides et non invasifs (prise de tension, glycémie capillaire, bandelette urinaire) par les infirmières du CSI.

Informations sur les missions et actions du service « santé et Handicap » du Grand Chalon.

L’accès est libre et gratuit.