Une journée moto le 2 octobre en Saône-et-Loire

La coordination sécurité routière de la Préfecture de Saône-et-Loire propose aux motards de participer à une journée moto.

Cet événement se déroulera le dimanche 2 octobre et concerne les conducteurs de moto, qu’ils soient confirmés ou débutants et pilotant tout type de deux-roues de 125cc et plus.

Le principe consiste à proposer une sortie moto alliant tourisme et pédagogie, encadrée par des professionnels (chargé de mission deux-roues motorisé, intervenants départementaux de la sécurité routière, enseignants de la conduite, gendarmes…).



Le départ est prévu à 9h de Chalon. Un itinéraire « campagnard » nous permettra de rejoindre la ville de TORCY où le repas y sera partagé à la cafétéria « A la bonne heure ».

Chaque participant règle le montant de son plateau. (Possibilité de faire le plein sur place).

Le retour à Chalon-sur-Saône se fera par un autre itinéraire d’une heure trente environ, avec une arrivée prévue à 16h.

Les inscriptions se font obligatoirement par le formulaire d’inscription dématérialisé (ici) et seront clauses le 27 septembre à 23h59.

Aucune inscription n’est possible le jour de la manifestation.

Pour toutes questions merci d’adresser vos demandes à :

securite-routière-71@saone-et-loire.gouv.fr

avec pour objet : journée moto du 2 octobre 2022