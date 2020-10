Une labrador donne naissance à un chiot vert

Au premier abord on pourrait penser à une blague mais ce n’est pas le cas. En Sardaigne, un chiot est né avec un pelage vert.

Un événement extrêmement rare mais possible chez les labradors en raison du passage dans le liquide amniotique de la biliverdine, qui est justement de couleur verte.



Le colorant serait absorbé par le pelage du chiot le plus faible. Le petit labrador, qui a été appelé Pistacchio, se porte très bien et avec le temps, le pelage vert laissera progressivement place à une couleur plus “naturelle” pour un labrador.