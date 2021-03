Une ligne de bus Part-Dieu – Saint-Exupéry à l’étude

Le syndicat Sytral a annoncé un nouveau projet, ce lundi, lors de son conseil syndical. Il s’agit de la création d’une ligne Centre-Est qui permettra d’assurer une liaison entre la Part-Dieu et Genas / Saint-Exupéry tout en desservant Lyon, Villeurbanne, Vaulx-En-Velin, Bron, Chassieu et Genas.

Cette nouvelle ligne de bus, s’étendra sur 20 km et desservira 25 stations, au total.

Ce projet a plusieurs objectifs :

– renforcer la desserte en transports en commun de l’Est de l’agglomération en reliant les communes de Chassieu et Genas au centre-ville.

– continuer le maillage cohérent du réseau de transports en commun.

– accompagner la politique de la Métropole de Lyon et de la Communauté de Communes de l’Est Lyonnais en faveur des modes actifs par la création sur le tracé, d’itinéraires cyclables et piétonniers.

Le coût total de ce projet est estimé à 120 millions d’euros et les travaux devraient commencer en 2023. Mais avant cela, une concertation publique pour le tracé définitif de la ligne est prévue à l’automne prochain.