Une ligne de train reliera Lyon et Bordeaux à partir de juin 2024

Après un vote durant une assemblée, la coopérative Railcoop a annoncé la création d’une ligne ferroviaire reliant Lyon et Bordeaux à l’été 2024. Beaucoup demandée, cette ligne devrait desservir Roanne, Saint-Germain-des-Fossés, Ganat, Montluçon, Guéret, Saint-Sulpice-Laurière, Limoges, Périgueux, Libourne et enfin Bordeaux. Le temps de trajet total devrait être de 7 h 30. Et la ligne devrait proposer un aller-retour sur deux jours, avec un aller simple par jour.

Au total, 4,1 millions d’euros doivent être levés pour ce projet cette année. Cet investissement doit encore être discuté et validé avec les sociétaires de Railcoop. Deux levées de fonds sont en cours actuellement, l’une en parts sociales et l’autre en titres participatifs.