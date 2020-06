Une manifestation des chauffeurs VTC ce vendredi à Lyon

Mécontents des longs temps de trajets pour se déplacer en ville, les chauffeurs lyonnais se mobilisent ce vendredi après-midi pour mener une “campagne de sensibilisation des usagers”.



Les “coronapistes” semblent être la goutte de trop pour les chauffeurs lyonnais. Ces nouvelles pistes de vélo provisoires, créées pendant le déconfinement, engendrent des perturbations dans le trafic routier. Le temps de trajet sur certains axes a parfois doublé.



Le pont de la Guillotière, principale cible de la manifestation



Dans le viseur des membres de l’ACIL (Association des Chauffeurs Indépendants Lyonnais), le pont de la Guillotière et plus précisément le quai Gailleton, dans le 2e arrondissement. Pour Mehdi Mejeri, président fondateur de l’ACIL, cet endroit est stratégique : “c’est un axe central, c’est la principale artère quand on vient du Sud et du Nord de Lyon. C’est la seule voie qui nous permet d’accéder à la Presqu’Île par le Sud.”



Suppression des “coronapistes“



Principale revendication du mouvement, “le rétablissement de l’aménagement de la voirie tel qu’il était avant le confinement” précise le communiqué de l’ACIL. “Nous demandons aussi le prolongement de l’aide de la Métropole allouée aux entrepreneurs individuels, et aux sociétés” ajoute Mehdi Mejeri.



Crainte d’une disparition de la profession



Face à la hausse des temps de trajets, les chauffeurs lyonnais craignent de perdre leur clientèle, habituée à un déplacement rapide dans la cité lyonnaise. “On envisage très clairement, à la rentrée, des fermetures en masse. Tous ceux qui ont survécu à la crise sanitaire, ne survivront pas aux coronapistes” affirme le président de l’association.



Dans l’attente des avancées sur le retrait ou non des coronapistes, le mouvement ACIL maintiendra sa mobilisation chaque vendredi, à plusieurs endroits clés de la circulation lyonnaise. L’association entend continuer “tant qu’il n’y aura pas eu gain de cause”.



Mise à jour : 16h15



À noter qu’une centaine de chauffeurs sont actuellement présents en Presqu’Île lyonnaise pour exprimer leur mécontentement. La circulation est donc particulièrement perturbée dans le secteur de la Guillotière, à proximité du quai Gailleton. Le mouvement est prévu jusqu’à 20h.