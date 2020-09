Une marche blanche ce dimanche en hommage à Victorine

Une marche blanche sera organisée ce dimanche à 14h30 pour rendre hommage à Victorine. L’annonce a été faite par sa sœur Romane sur sa page Facebook. Le point de départ n’a pas encore été confirmé.

A noter qu’un registre de condoléances a été ouvert à la maison du quartier de Villefontaine. Une messe en hommage à la jeune femme sera organisée ce jeudi à 19h à Villefontaine.



Une cellule d’aide psychologique va également être mise en place au lycée Condorcet de Saint-Priest, où Victorine venait de commencer son BTS.

Pour rappel, le corps de Victorine a été retrouvé ce lundi dans un ruisseau près du lieu de sa disparition. L’autopsie sera réalisée ce mercredi matin afin de déterminer les causes de la mort de la jeune femme. Et elle s’annonce déterminante, puisque selon le parquet de Grenoble “Les constations faites à partir du scanner n’ont pas permis d’établir les causes de la mort de la jeune Victorine. Il est nécessaire d’attendre les résultats de l’autopsie qui sera réalisée mercredi matin.”