Une marche blanche en hommage à Axelle ce samedi

Un hommage sera rendu samedi à Axelle Dorier, la jeune femme de 23 ans percutée mortellement par un automobiliste dans le 5e arrondissement de Lyon.

Axelle aimant particulièrement marcher dans la nature, c’est une randonnée qui a été organisée pour lui rendre hommage. Cette marche devrait néanmoins se faire en petit comité, la famille souhaitant rester discrète.

Cinq jours après la mort de la jeune femme, l’émotion est toujours aussi forte à Lyon. C’est dans le quartier de Fourvière que le drame a eu lieu. Depuis le week-end dernier, des bouquets de fleurs et des bougies sont déposés quotidiennement par les habitants, en mémoire d’Axelle.

Pour rappel, la jeune femme avait été renversée par un automobiliste et traînée sur 800 mètres. Le conducteur, qui avait pris la fuite avant de se rendre à la police, a été placé en détention provisoire et mis en examen pour violences volontaires avec arme ayant entraîné la mort et délit de fuite. Les enquêteurs se penchent sur les circonstances de l’accident et vont auditionner plusieurs témoins dans les jours à venir.