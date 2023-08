Une mère de famille se noie à Ampuis

Une mère de famille s’est noyée dans le Rhône à Ampuis ce dimanche après-midi, sa fille de 9 ans, elle, a pu être sauvée.



Le drame s’est produit près de la guinguette de la Traille, selon le Progrès. La fille s’est trouvée en difficulté et a pu être secourue par une jeune femme d’une vingtaine d’années. Sa mère, elle, a été retrouvée par les pompiers en arrêt cardio-respiratoire et n’a pas pu être sauvée.



Le drame s’est produit en aval du barrage de Reventin-Vaugris, où la baignade est interdite. Selon Le Progrès, la famille serait d’origine polonaise et habiterait à Vienne. Ce drame s’est produit seulement trois jours après la noyade d’un garçon de douze ans, à Rillieux-la-Pape.