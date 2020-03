Une messe d’adieux prévue pour le cardinal Barbarin

Après la démission du cardinal Barbarin et son départ vers Israël, une messe d’adieux sera tenue à Lyon le 15 mai à 19h, en sa présence.

Ce vendredi, le Pape a accepté la démission de Msg Barbarin. A la suite de quoi, ce dernier est parti en “retraite spirituelle” au sein de l’Abbaye Sainte-Marie de la Résurrection d’Abu Gosh, près de Jérusalem.

L’ancien archevêque de Lyon s’est exprimé après le verdict du Pape dans une vidéo diffusée par KTO sur Youtube. “Je crois qu’il est temps de tourner la page”, “Ou bien le Pape me demande quelque chose et évidemment je dirais oui, ou bien il ne me demande rien et j’irai […] rendre service quelque part.” Quant-aux lyonnais, Philippe Barbarin les remercie et “les aime beaucoup”. “C’est quand même 17 ans de bonheur”.

L’ancien archevêque aura donc l’occasion de revoir ses fidèles lors d’une messe à la primatiale Saint-Jean de Lyon le 15 mai.