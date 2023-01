Alors que le Sirha Lyon a débuté depuis ce jeudi 19 janvier, la ministre déléguée chargée des Petites et moyennes entreprises, du Commerce, de l’Artisanat et du Tourisme Olivia Grégoire sera sur place ce dimanche 22 et ce lundi 23 janvier. Elle doit notamment participer au “dîner des grands chefs” qui aura lieu dimanche mais aussi rencontrer des exposants.