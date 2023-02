Une navette fluviale sur la Saône d’ici 2025

L’autorité des transports lyonnais, gouvernée par la majorité écologiste de Lyon, a présenté un projet de transport fluvial sur la Saône destiné à voir le jour en 2025.

La navette assurera une liaison de 3,4 kilomètres et pourra transporter entre 70 et 90 personnes par trajet. Ce service sera opéré par des bateaux électriques et vise une amplitude horaire de 7h à 21h et une fréquence d’environ 15 minutes en heures de pointe.

Celle-ci doit relier les quartiers de l’Industrie à Vaise (9e arrondissement, nord de Lyon) et le quai Saint-Antoine, près du coeur de ville. Quatre haltes-stations sont envisagées, et le parcours pourrait être rallongé jusqu’à la Confluence (2e arrondissement), selon Bruno Bernard.

Un budget prévisionnel de 14 millions d’euros a été défini pour l’achat de quatre bateaux à raison de 3 millions chacun et l’aménagement des haltes.