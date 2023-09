Une nouvelle aide pour les automobilistes

Lors d’une interview télévisée, ce dimanche, Emmanuel Macron a annoncé une nouvelle aide de 100 euros pour “les Français qui travaillent et qui ont besoin de rouler“. Cela fait suite à la forte hausse des prix du carburant depuis le début de l’été et au refus très clair des distributeurs de vendre à perte. Le président de la République veut maintenant convaincre les distributeurs de carburants de vendre à prix coûtant.

À l’instar de celle mise en place début 2023, cette aide concernera “les 50% des ménages les plus modestes” ayant besoin de leur véhicule (voiture, deux-roues, trois-roues…). Elle s’adresse aux Français situés dans “les cinq premiers déciles“. À savoir, que la limite du cinquième décile correspond à un revenu fiscal annuel de référence par part inférieur à hauteur de 14 700 euros. Cela correspond à 1 314 euros net par mois pour une personne seule, 3 285 euros net par mois pour un couple avec un enfant ou encore 5 255 euros net par mois pour un couple avec trois enfants. L’aide sera versée “par voiture et par an” et non par foyer.

Pour en bénéficier, il faut faire la demande en communiquant son numéro fiscal, le numéro de la plaque d’immatriculation du véhicule, l’attestation d’assurance de celui-ci et une déclaration sur l’honneur certifiant qu’il est utilisé pour les déplacements domicile-travail.