Une nouvelle campagne de vaccination au Groupama Stadium

Le Groupama Stadium va de nouveau se transformer en centre de vaccination la semaine prochaine. Les réservations sont ouvertes pour se faire vacciner le 5, 6 ou 7 mai.

Cette nouvelle opération permettra de vacciner 9 000 personnes, grâce au concours de la Préfecture du Rhône, de l’Agence régionale de santé, des pompiers du Rhône, des professionnels de santé mobilisés par les Unions régionales de professionnels de santé (URPS) médecins et infirmiers, des Hospices Civils de Lyon, de l’Olympique Lyonnais et des nombreux bénévoles.

En raison d’un nombre de doses calculé en prévision par rapport à la demande réelle, les personnes qui se présenteront au stade sans rendez-vous ne pourront pas entrer dans le centre de vaccination.

Les inscriptions sont ouvertes pour les personnes de 60 ans et plus, les professionnels de santé de 18 ans et plus mais aussi les personnes de plus de 18 ans ayant un facteur ou une maladie à risque de forme grave de Covid-19

Vous pouvez prendre un rendez-vous via le site sante.fr ou par téléphone au 04 23 10 10 10 pour une première dose de vaccin.