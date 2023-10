Une nouvelle campagne d’effarouchement des étourneaux à Villefranche

Une nouvelle campagne d’effarouchement des étourneaux va avoir lieu la semaine prochaine à Villefranche. Elle sera organisée avec fusées détonantes, sifflantes et crépitantes, du lundi 6 au mercredi 8 novembre, entre 17h et 19h30.



Ces interventions peuvent surprendre les riverains et les passants car les détonations sont fortes. Leur niveau sonore sera plus ou moins élevé pour perturber les volatiles afin qu’ils abandonnent leur dortoir. Ces interventions pourront

être allégées en fonction des résultats constatés au fil des jours.

Zones concernées :

Place des arts, Jardin des droits de l’enfant, place du 8 Mai 1945, rue Gagnepain, école Dumontet, Bd P. Pasquier, rue

Loyson-de-Chastelus, rue Paul-Claudel, place de la Libération, place Claude-Bernard, place d’Oran, place du 11 Novembre 1918.