Une nouvelle collecte alimentaire à destination de l’Epicerie cette semaine

Une collecte alimentaire organisée par le magasin Biocoop de Chatenoy-le-Royal, se tiendra ce jeudi et vendredi de 9h00 à 19h00. L’ensemble des denrées collectées seront reversées à l’Épicerie.



En 2022, c’est 6059 paniers vendus à destination des habitants du Grand Chalon en difficultés sociales et financières.

Grâce à ce partenariat, l’Épicerie peut alors proposer un panel de produits alimentaires et d’hygiène à bas prix.

Seront présents des bénévoles et bénéficiaires de l’Épicerie afin d’informer au mieux les clients sur la liste des besoins, et produits importants de récupérer.

Suite au succès de ces opérations, le Grand Chalon souhaite même créer de nouveaux partenariats avec quelques magasins locaux étant susceptibles de donner leurs invendus.