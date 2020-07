Une nouvelle femme candidate à la succession du Cardinal Barbarin

Après Anne Soupa, c’est Sylvaine Landrivon qui candidate pour succéder au cardinal Barbarin à la tête du diocèse de Lyon.

Elles sont sept femmes ce mercredi, en ce jour de la fête de sainte Marie-Madeleine, à postuler avec l’aide du collectif Toutes apôtres, à des fonctions réservées aux hommes. Parmi elles, on retrouve une Lyonnaise, Sylvaine Landrivon. Après avoir enseigné les sciences humaines et avoir écrit sur la place des femmes au sein de l’Église catholique, elle se porte candidate pour se voir confier une charge épiscopale.

Avec six autres femmes, elle va déposer sa candidature à Paris à la nonciature apostolique (sorte d’ambassade du Vatican) en vue d’occuper une fonction dans l’Église catholique aujourd’hui interdite aux femmes. L’objectif est de libérer la parole sur la place des femmes dans la hiérarchie catholique, et ainsi, d’inciter d’autres femmes à se lancer et constituer un modèle de féminisme au sein de l’Église.

Dans un manifeste, les créatrices de Toutes apôtres expliquent que leur ambition est de montrer que des femmes se sentent prêtes à assumer des fonctions jusque-là limitées aux hommes au sein de l’Église.