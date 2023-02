Une nouvelle fusion de communes à venir dans les Monts d’Or ?

Alors que les deux communes de Oullins et de Pierre-Bénite vont fusionner, il semblerait que d’autres municipalités soient intéressées par un projet similaire. À l’occasion d’un émission publiée sur la chaine youtube de nos confrères de LyonMag, le maire de Couzon-au-Mont-d’Or Patrick Véron a dévoilé qu’un projet de fusion entre sa commune et celle de Saint-Romain-au-Mont-d’Or serait étudiée. Il souhaiterait également qu’Albigny et Curis-au-Mont-d’Or puissent entrer dans l’équation afin de cumuler un total de 10 000 habitants. Cela pourrait permettre un certain poids politique également ainsi que des recettes fiscales supplémentaires selon lui.