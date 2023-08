Une nouvelle liaison express entre Saint-Etienne et Montbrison

D’après nos confrères du Progrès, une nouvelle liaison express en bus va voir le jour entre les villes de Saint-Etienne et Montbrison. C’est à vraie dire une modification de l’actuelle ligne 11 qui va permettre de relier directement les deux communes. Ainsi certains bus de cette ligne ne s’arrêteront qu’aux arrêts de Saint-Etienne et Montbrison tandis que le reste du parcours sera effectué par l’autoroute. L’objectif étant d’éviter de faire perdre du temps aux nombreux voyageurs qui prenaient la ligne uniquement pour effectuer la liaison entre la préfecture et la sous-préfecture de la Loire.