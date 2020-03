Une nouvelle marche pour le climat à Lyon

Ce vendredi, les jeunes de Lyon organisent une manifestation pour le climat, aussi appelé « Vendredi pour l’avenir ». Malgré le coronavirus, l’événement est maintenu.

La manifestation de ce vendredi précède celle de samedi, qui se jouera au niveau national. En effet, la manifestation de ce 14 mars fait écho à celle du 16 mars 2019, qui avait réuni plus de 12 000 jeunes à Lyon. Le succès de cette édition risque d’être plus mitigé, pour cause le coronavirus.

Mais ce qui inquiète le plus, c’est la possible récupération politique de la manifestation à une journée des élections municipales.

Ce vendredi, la manifestation partira de la place Jean Macé à Lyon pour rejoindre à Charpennes, à Villeurbanne. Perturbations à prévoir côté circulation et trafic TCL sur les secteurs Jean-Macé, Saxe-Gambetta, Garibaldi et Charpennes.

Samedi 14 mars, la manifestation doit partir à 10 h 30 de Charpennes.