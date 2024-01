C’est parti pour une nouvelle phase de travaux sur la Route Centre Europe Atlantique. Les travaux devraient durer 2 ans pour faire passer la portion entre Clermain et Sainte-Cécile à 2×2 voies.



Des écrans acoustiques vont être posés sur une distance de 400m. Deux ponts vont être démolis et mis au gabarit pour accueillir la 2 X 2 voies, et un viaduc sur la Grosne va être doublé, et construit en une seule travée de 45 m.

© Préfecture de Saône-et-Loire