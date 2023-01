Une nouvelle plateforme de revente de billets pour la Coupe du monde de rugby est disponible

Après une première plateforme lancée en septembre, une nouvelle plateforme de revente de billets pour la Coupe du monde de rugby en France a été lancé ce jeudi. Sur le site officiel de l’organisation France 2023, les acheteurs pourront se procurer des billets pour le mondial de rugby qui se déroulera du 8 septembre au 28 octobre.

Cette plateforme fonctionnera en plusieurs étapes. Tout d’abord, les revendeurs auront accès à la plateforme le 12 janvier afin de mettre leurs billets en vente. Ils pourront vendre leurs billets à l’unité avec un prix variable. Une grille tarifaire sera disponible pour éviter tout excès de certains revendeurs.

Puis les acheteurs auront accès à la plateforme le 24 janvier, ils pourront acheter six places maximum.

L’organisation tient à rappeler l’importance de ces plateformes afin de lutter contre les ventes au marché noir, “France 2023 réaffirme sa détermination dans la lutte contre le marché noir et la dérégulation des prix pratiquée sur des sites de revente illégaux ou sur les réseaux sociaux, qui sont tous étroitement surveillés. Il est rappelé aux fans du monde entier que les billets achetés ou revendus sur des sites non-officiels ne garantissent pas l’accès aux stades de la Coupe du monde de rugby 2023 et que les commandes associées seront annulées. Seuls la revente et l’achat sur la plateforme de revente officielle garantiront la régularité du billet et la légalité de la transaction.”

Il est bon de rappeler que Lyon, Saint-Étienne et Marseille accueilleront des matchs de phase de poules lors de cette Coupe du monde.