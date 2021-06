Une nouvelle tarification prévue pour septembre sur l’ensemble du réseau TCL

Depuis le début d’année 2021, la tarification du réseau TCL a évolué, souhaitant “devenir plus équitable et favoriser l’accès des transports en commun au plus grand nombre.”



À compter du mois de septembre et dès le mois de juin pour les dispositifs anticipés de rentrée scolaire, des évolutions tarifaires vont ainsi être déployées sur le réseau TCL. L’objectif étant de réduire le prix des abonnements pour les plus jeunes, et notamment les étudiants :

Les abonnements mensuels 4-10 ans seront proposés à 9,30 € au lieu de 18,60 €.

Les abonnements mensuels 11-17 ans seront proposés à 23,30 € au lieu de 32,50 €

Les abonnements 18-25 ans et étudiants 26-27 ans seront désormais proposés à 25 € au lieu de 32,50 €.

Les personnes bénéficiaires du RSJ (Revenu Solidarité Jeunes) ou Garantie Jeune (actuellement éligibles à l’abonnement solidaire réduit au tarif de 10 € mensuel) pourront obtenir un abonnement solidaire gratuit, en téléchargeant le formulaire de demande en ligne ou en se rendant en agence TCL (dès à présent pour les RSJ et à partir du 20/08/2021 pour les bénéficiaires de la Garantie Jeunes).



À partir de la rentrée, les étudiants boursiers pourront avoir accès à un abonnement solidaire réduit (au tarif de 10 euros par mois), en fournissant un justificatif de bourse.



Enfin, les sorties scolaires des écoles de primaires et des collèges, publics ou privés sous contrat situés dans une commune desservie par le réseau TCL seront gratuites à partir de septembre.



Il sera possible dès le 10 juin de souscrire à l’abonnement de son enfant (4-10 ans, 11-17 ans et 18-25 ans) afin d’anticiper les démarches liées à la rentrée, avec la possibilité de bénéficier de certains avantages (carte Técély offerte, jeux concours et cadeaux).