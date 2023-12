Une nouvelle tête d’affiche au Printemps de Pérouges

Le printemps de Pérouges accueillera Mika dans le parc du château de Saint-Maurice-de-Rémens l’été prochain.



Les places sont d’ores et déjà disponibles. Mika sera présent le jeudi 27 Juin, Julien Granel, artiste tendance et complètement décalé, fera sa première partie, pour une soirée haute en couleurs



Pour rappel, la nouvelle édition du festival aura lieu du 25 au 30 juin. On aura également sur scène Zucchero, Slimane, ou encore Claudio Capéo