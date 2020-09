Une nouvelle vidéo choc de l’association L214

C’est une nouvelle action de l’association lyonnaise L214 en dévoilant des vidéos chocs. Elle diffuse une enquête dans un élevage d’oiseaux situé à Missé dans les Deux-Sèvres.



L’association de protection des animaux diffuse des images de l’un des plus grands élevages d’animaux pour la chasse. Il dénonce les conditions de détention des oiseaux. “Les oiseaux reproducteurs, faisans et perdrix, sont maintenus dans ces centaines de cages grillagées qui s’étendent à perte de vue. Ces oiseaux tentent en vain de prendre leur envol et se heurtent au filet qui referme leur cage tandis que leurs pattes reposent sur un sol grillagé”, écrit L214. Selon l’association, “dans ces cages, certains oiseaux se coincent la tête dans le passage dédié aux œufs, on en trouve à l’agonie, d’autres morts”.

🚨 NOUVELLE ENQUÊTE 🚨



Chaque année, 19 millions de faisans et de perdrix sont élevés en France pour permettre aux chasseurs de communier avec la nature sans revenir bredouille… ou broucouille comme on dit dans le Bouchonnois. #StopChasse



