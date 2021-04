Une nouvelle zone 30 pour Villeurbanne

À partir du mois de mai, un nouveau périmètre du centre-ville de Villeurbanne va passer en zone 30. Cette nouvelle zone abaissée permettra de gagner en terme de sécurité pour les piétons et les cyclistes dans le centre-ville. Elle générera également moins de bruit et de pollution. Par ailleurs, cela favorisera les modes actifs, les vélos gagneront en fluidité et leurs trajets seront plus sûrs.

À cette nouvelle mesure s’ajoute la mise en circulation à double sens pour les vélos dans les rue Hippolyte-Kahn, Louis-Becker, Michel-Servet.

Enfin, les carrefours à feux seront équipés de signalétique autorisant les cyclistes à passer au feu rouge pour aller dans certaines directions en cédant la priorité aux autres usagers.