Une œuvre d’art à 120 000 dollars mangée par un étudiant

L’artiste italien Maurizio Cattelan a exposé, au Leeum Museum of Art Séoul en Corée du Sud, une œuvre des plus surprenante : une banane scotchée à un mur blanc. Un jeune étudiant en art, a mangé la banane avant de remettre au mur la peau. Questionné sur son agissement, le jeune homme a répondu ne pas avoir déjeuné et qu’il avait donc faim.

L’œuvre à 120 00$ fait partie de l’installation « The Comedian » de Maurizio Cattelan, et il s’agit de la deuxième édition de son installation. Durant l’exposition précédente, le même souci avait été rencontré, puisque David Datuna, un artiste américain de performance, avait également mangé la banane.