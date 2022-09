Une œuvre d’art volée au parc de Miribel Jonage

La direction du grand parc de Miribel Jonage lance un appel à témoins pour retrouver un cœur en bronze de 70 kilos dérobé dans le parc. Lors du vol, la “Fountain Of Love” a été endommagée.

C’est la 2° fois que ce cœur est volé. Un premier acte de vandalisme avait eu lieu en 2017. Le parc a indiqué sur les réseaux sociaux que “Grâce à l’appel à témoin, les articles de presse et les nombreuses condamnations relayées sur les réseaux sociaux, le cœur avait été retrouvé, permettant de reconstituer la sculpture et d’accueillir à nouveau promeneurs, sportifs ou amoureux des arts et de la nature”

Une plainte a été déposée en gendarmerie. Si vous avez une piste, vous pouvez contacter le parc.