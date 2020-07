Une opération «#Cleantaville», ce mercredi à Lyon

Les équipes du centre de formation My english school (MyES) ont décidé d’organiser un grand ramassage des déchets sur les berges du Rhône, à Lyon. Celui-ci se tiendra ce mercredi 15 juillet à partir de 18 h 30.

L’opération “Clean ta ville”, lancé via la page Facebook de MyES, permettra aux Lyonnais de nettoyer leur ville tout en pratiquant l’anglais. L’équipe qui ramassera le plus de déchets sera récompensée. My English School qui propose des formations d’anglais personnalisées, à Lyon souhaite également sensibiliser les citoyens à l’éco-responsabilité.

Le rendez-vous est donné à 18h30, devant My English School au 42, cours de la Liberté, Lyon 3e. Le port du masque est obligatoire pour participer à l’opération. À 19 h, direction les berges du Rhône pour la collecte des déchets et à 20 h, un apéritif anglophone au Ninkasi de la Guillotière clôturera la journée.

Plus d’informations sur My English school: https://www.myes.school/fr/