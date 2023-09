Une opération de démoustication à Chagny

Une opération de démoustication a été menée dans la nuit lundi à mardi à Chagny à la suite d’un cas de dengue.



L’Agence régionale de santé de Bourgogne-Franche-Comté fait appel à un opérateur pour la surveillance et la lutte contre les moustiques vecteurs de maladies afin de démoustiquer tout un secteur.



Il est aussi possible de simplement nettoyer ces objets à l’eau après le traitement, de même pour les fruits et légumes du jardin. Cependant, il est recommandé de ne pas en consommer pendant 2 jours.