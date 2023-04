Grosse pagaille ce dimanche à l’aéroport de Saint-Exupéry à cause d’une panne électrique.



Elle a engendré retards et suppressions de vols hier matin. Une « analyse est en cours » pour déterminer les raisons de l’incident.



A la mi-journée, l’électricité était rétablie partout dans l’aéroport et le retour à la normale était engagé.

Suite à une coupure électrique, les opérations des vols au départ sont temporairement perturbées. Nous sommes conscients des désagréments pour nos passagers. Toutes les équipes sont mobilisées pour une reprise en mode nominal dès que possible. — Lyon Aéroport (@lyonaeroports) April 16, 2023