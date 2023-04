Une partie du département de l’Isère en alerte sécheresse

En raison de déficits de pluie et de ressources en eau, une partie du territoire de l’Isère hors Est-Lyonnais a été placé en alerte sécheresse. Un arrêté prefectoral datant du 21 avril a placé en vigilance sécheresse 1/4 pour les eaux superficielles et alerte sécheresse 2/4 pour les eaux souterraines.



L’état de vigilance est retenu pour la Bourbre, Chartreuse-Guiers, Isle-Cremieu, Paladru-Fure, Sanne-Varèze-4 vallée et Chambaran. Un état d’alerte concerne la Molasse Miocène Chambaran et Sanne-Varèze-4 vallées.



Plus d’informations à retrouver ici.