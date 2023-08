Une personne tuée dans un nouveau règlement de comptes à Marseille

Selon les premiers éléments, une personne, dont on ignore le sexe et l’âge, aurait été tuée par balles aux alentours de 4h40 dans la nuit de vendredi à samedi sur le boulevard de la Pomme, dans le 11e arrondissement de Marseille, à proximité de la discothèque Le Miami.



A l’arrivée des forces de l’ordre, la victime était déjà morte. Son dos et sa tête étaient porteurs de plusieurs impacts de balle. A noter que quelques instants plus tard, une voiture carbonisée a été retrouvée dans le 14e arrondissement. Elle pourrait être celle employée par le commando.