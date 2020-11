Une pétition appelle à boycotter Amazon pour les cadeaux de Noël

Et si vous passiez les fêtes sans Amazon ? C’est ce que des personnalités du monde politique, associatif et professionnel proposent. Elles lancent une pétition. Une vingtaine d’ONG s’y sont aussi associées aux côtés de la Confédération des commerçants de France.



Les signataires de la pétition #NoëlsansAmazon demandent aux Français de n’acheter aucun cadeau cette année sur la célèbre plateforme de vente en ligne, pour ” soutenir l’emploi local”.



Ils accusent l’entreprise américaine de profiter du confinement au détriment des petits commerces.



Les signataire accuse Amazon de détruire “des emplois (1 emploi créé chez Amazon, c’est entre 2,2 et 4,6 emplois détruits sur nos territoires)”. Il s’agit selon eux, d’une société “prédatrice du commerce, prédatrice des terres (en comptant les entrepôts Amazon actuellement en projet, l’entreprise occupera à elle seule 2 000 000 m2 de terres en France, soit l’équivalent de 185 terrains de football !), prédatrice des aides publiques, utilisatrice des infrastructures publiques sans participer à leur financement.”