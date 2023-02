Une pétition lancée pour arrêter le projet de ligne ferroviaire Lyon-Turin

Le réchauffement climatique est un des sujets les plus abordés aujourd’hui. D’ici 2100, cette augmentation serait de 3,8 C° par rapport au début du XXe siècle. Depuis quelques années, les manifestations pour le climat sont devenues fréquentes, notamment les pétitions dont celle-ci lancée par le groupe Vivre et agir en Maurienne pour l’arrêt du projet de nouvelle ligne ferroviaire Lyon-Turin.

Un projet jugé « inutile » et « imposé » voit presque 1000 personnes signées cette pétition en faveur de l’arrêt de la ligne. Des promesses pas tenues, ainsi qu’un bilan de santé et de l’environnement déplorable ne sont que certaines raisons ayant poussé à agir et à signer.

Les personnes souhaitent que l’argent « soient exclusivement dédiés au ferroviaire et au financement du report de la route vers le rail des marchandises et des voyageurs ».