Une pétition pour défendre l’Opéra de Saint-Étienne

L’opéra de Saint-Etienne lance une pétition pour dénoncer la diminution des levers de rideaux pour la saison 2023/2024.



Selon les artistes, “la saison 2023/2024 restera diminuée et aucune solution de financement pérenne n’est annoncée pour les années à venir. (…) Mais au-delà de nos métiers et de notre passion, c’est aussi l’Opéra de Saint-Etienne que nous souhaitons défendre : son institution, le patrimoine culturel et artistique qu’elle représente et les missions de service public qu’elle mène.”

La pétition a déjà recueilli plus de 11 000 signatures.