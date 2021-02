Une pétition pour rouvrir les musées

Interdits d’exercer leur métier depuis le 30 octobre, les responsables de musées de France ont lancé une pétition.



Les dirigeants du Mucem de Marseille, du Musée d’art moderne de Paris, du Musée Carnavalet, des Rencontres d’Arles et du Centre Pompidou-Metz ont notamment signé la demande.

“Pour une heure, pour un jour, pour une semaine ou pour un mois, laissez-nous entrouvrir nos portes, même si nous devions les refermer en cas de nouveau confinement”, peut-on lire dans la pétition.

La situation sanitaire bouleverse l’économie des musées. Tous se disent prêts à accueillir des visiteurs dans un protocole strict.

“Nous préférons sans hésitation à un silence pesant pour nos équipes et menaçant pour nos missions, une ouverture progressive”, revendiquent les responsables de musées. “S’il le faut, avec un protocole sanitaire encore renforcé et une jauge potentiellement encore plus réduite. Nous sommes prêts à n’ouvrir, si besoin, qu’une partie de nos espaces”.