Une pétition pour un nouveau prolongement du métro B

Le prolongement du métro B au nord est désormais réclamé par les maires Caluire-et-Cuire, Rillieux-la-Pape et Sathonay-Camp.



Plusieurs études d’opportunités vont être lancées ces prochains mois. Selon les élus, 80 000 voyageurs par jour pourraient emprunter cette ligne B prolongée. Et pour Philippe Cochet, Alexandre Vincendet et Damien Monnier “Depuis trop longtemps le plateau Nord est engorgé par les véhicules. Alors qu’il est de plus en plus compliqué pour les foyers métropolitains de vivre dans la ville centre, un rééquilibrage au Nord de la desserte collective du Grand Lyon est une nécessité absolue pour nos territoires et leurs habitants”.



L’objectif est de réaliser un métro pouvant desservir “Saint-Clair, Montessuy-Foch et la gare de Sathonay, et Rillieux Sermenaz, en bordure d’autoroute, où serait créé un grand parking relais”.



Une pétition a même été lancée plus d’infos ici