Une première période ratée, un manque d’occasions, l’OL à 13 points de la deuxième place…Ce qu’il faut retenir de OM-OL ( 1-0 )

OLYMPIQUE MARSEILLE – OLYMPIQUE LYONNAIS, 14ème journée de Ligue 1 : 1-0 (0-0). Buts : Gigot (44e).

Une première période ratée

Excepté le coup-franc de de Caqueret repoussé facilement par Pau Lopez dans le temps additionnel, l’OL n’a jamais existé offensivement en première période. C’est logiquement que Marseille avait ouvert le score juste avant la pause sur une tête de Gigot, qui s’était joué trop facilement du marquage de Dembélé. Soucieux d’installer son 4-4-2, Laurent Blanc avait reconduit l’équipe et le dispositif de la seconde période contre Lille (1-0). Cela n’a pas eu la même efficacité. “Il nous a manqué du mouvement”, a analysé Laurent Blanc qui a sorti à la pause Dembélé et Aouar au profit de Toko-Ekambi et de Reine-Adelaïde.

Du mieux après le repos mais trop peu d’occasions

En seconde période, Lyon a campé dans la moitié de terrain marseillaise mais sans avoir de grosses opportunités d’égaliser. Toko-Ekambi (62e) et Lacazette (89e) auraient notamment pu mieux faire. L’OL a surtout manqué de créativité pour mettre à mal une équipe marseillaise qui s’est contenté de défendre. “Quand vous êtes à Marseille et que vous ne faites qu’une mi-temps sur deux, cela ne suffit pas”, a commenté Laurent Blanc.

Laurent Blanc : « Il faudra être meilleurs »



L'entraîneur de l'OL, battu à Marseille (0-1), a regretté que son équipe n'ait véritablement joué qu'une seule période. https://t.co/5ovdfmiiK1 #OMOL pic.twitter.com/AAeQSetHT2 — L'ÉQUIPE (@lequipe) November 6, 2022

L’OL à 13 points de son objectif

Après 14 journées, Lyon accuse 13 points de retard sur la deuxième place, détenue par Lens. Rennes, troisième, a huit longueurs d’avance sur l’OL. Le “Top 5” (Marseille 4e, Monaco 5e et Lorient 6e) affiche sept points de plus que l’équipe de Laurent Blanc.

Julien Huët

