Une quarantaine de prostituées manifestent à Lyon

Une quarantaine de prostituées ont manifesté ce samedi soir dans le 7e arrondissement lyonnais. Comme le rapporte Le Progrès, “un mouvement spontané” a été organisé pendant une demi-heure, entre 21h15 et 21h45. Elles dénoncent les violences dont elles sont victimes et les difficultés récentes pour exercer leur activité. Elles réclament également que la municipalité revienne sur les arrêtés anti-prostitution.



Lors du confinement, des blocs en béton ont été installés le long de l’avenue Tony-Garnier. Un lieu où les camionnettes avaient l’habitude de stationner. Les prostituées se sont déplacées dans les rues voisines, provoquant la colère de certains habitants, mais aussi de dealers. Pour rappel, depuis début juin, elles ont notamment été agressées et menacées à plusieurs reprises.