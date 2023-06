Une razzia de médailles pour les jeunes nageurs aixois

12. C’est le nombre de médailles qu’ont ramené les jeunes du Pays d’Aix Natation, âgés de 12 à 15 ans, lors des championnats de France N1 et Elite, d’après nos confrères de La Provence. Et parmi ces 12 médailles empochées, 9 sont en or, 2 en argent et 1 en bronze ! Une performance exceptionnelle pour les jeunes nageurs du côté de Nantes dans des épreuves diverses et variées telles que le duo mixte, l’épreuve de ballet ou encore en figures imposées. Une chose est sûre, ces jeunes nageurs sont prometteurs !