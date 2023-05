Une réunion contre les nuisances sonores des aérodromes

Ce vendredi à 20h, se tiendra une réunion d’informations et d’échanges sur les nuisances sonores créées par les aérodromes. La réunion aura lieu au parc Raymond Troussier à Décines. Ce sont les associations de riverains de Bron, Corbas et Villefranche-Beaujolais qui organisent cette réunion.

Cet échange concerne toutes sortes d’activités aériennes hormis l’aviation commerciale (voyage d’affaires, tourisme…). Il est reproché d’être fait, sans considération pour les populations, et de créer des nuisances sonores et pollutions.



Cette réunion permettra d’échanger sur le sujet et envisagera des solutions.