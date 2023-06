Une réunion publique pour la réouverture des urgences de nuit Portes du Sud

Depuis le 6 mars 2023, le service d’urgence de nuit du centre hospitalier des Portes du Sud est fermé de 22h à 8h du matin. La cause : une pénurie de soignants qui oblige le groupe à réduire sa capacité d’accueil de patients.

Pour beaucoup de villes du secteur, comme Vénissieux, Brignais, ou Feyzin, il devient très difficile de rediriger l’afflux de patients qui se présenteraient normalement au centre hospitalier vers d’autres établissement de santé. Par ailleurs, une réunion publique est organisée ce vendredi à l’Hôtel de Ville de Vénissieux afin de trouver des solutions et obtenir une date de réouverture des urgences de nuit.

L’urgence, c’est la réouverture

Selon Michèle Picard, maire de Vénissieux, cette réunion est l’occasion d’obtenir un engagement ferme quant à la réouverture : « Il est très compliqué pour beaucoup de patients ayant besoin de consulter au service d’urgence de nuit de s’y rendre : les hôpitaux vers lesquels les patients sont redirigés sont souvent bien plus éloignés que celui des Portes du Sud. La nuit, il n’y a pas ou peu de bus, en tout cas pas en zone rurale. Il n’y a que peu de taxis, et cela engendre des frais conséquents. Et puis, lorsque l’on est mère ou père de famille et que l’on a un enfant qui fait un pique à 40 de fièvre en pleine nuit, on ne s’attend pas à devoir faire 1h de transport, ni à attendre des heures en raison d’un afflux doublement important. »

Pour l’heure, l’urgence prioritaire est donc de réouvrir le service d’urgences de nuit, et la maire de Vénissieux demande à ce que la réunion de ce jour aboutisse à un « engagement ferme ».