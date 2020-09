Une rue va être définitivement interdite à la circulation à Lyon

La traversante entre la rue des Capucins et la rue Terme (Lyon 1er) va être définitivement fermée à la circulation pour les véhicules motorisés.



La Métropole de Lyon et la mairie du 1er arrondissement ont décidé la fermeture à la circulation automobile du segment de la rue Sergent Blandan faisant la jonction entre la rue des Capucins et la rue Terme, à compter du 23 septembre. Cette interdiction définitive a pour objectif d’apaiser la circulation de la rue des Capucins.



Ce segment de rue sera désormais inaccessible pour les véhicules dans la partie comprise entre la rue des Capucins (croisement Montée de la Grande Côte) et la rue Terme. Cette décision, pour laquelle une communication ciblée aux riverains est déployée depuis ce lundi, permettra de réduire considérablement les flux automobiles qui traversaient cette partie de la rue.



Pour Fabien Bagnon, vice-Président de la Métropole délégué aux mobilités actives et Yasmine Bouagga, Maire du 1er arrondissement : “cet aménagement de la voirie réduira le trafic sans entraver la circulation des riverains et livraisons : il n’y aura plus de traversante, mais une boucle ; après un temps d’adaptation, nous évaluerons l’efficacité de cette stratégie. Il s’agit d’une réponse à des questions à la fois de tranquillité publique, de voirie, de pollution, de bien-être en ville. “