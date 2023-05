Une sacrée opération à faire, Montpellier aussi est en forme…OL – Montpellier : l’avant-match

Olympique Lyonnais – Montpellier Hérault SC, 34ème journée de Ligue 1, dimanche 17h05. A vivre en intégralité sur Tonic Radio.

OL : une occasion à saisir

Laurent Blanc ne voulait même pas entendre parler du calendrier de Lille (5e) et de Rennes (6e) lors du point presse d’avant-match vendredi : “C’est du temps perdu ! Peu importe leurs résultats, on doit gagner”. L’argument est incontestable mais on parie volontiers que l’entraîneur de l’OL a apprécié apprendre les défaites conjointes ce samedi de Rennes à Nice (2-1) et de Lille à Reims (1-0). En cas de victoire face à Montpellier, l’OL pourrait recoller à hauteur de Rennes à la sixième place (la différence de buts est actuellement de +18 pour les Bretons, +15 pour l’OL) et revenir à trois points du LOSC, qui détient toujours la cinquième place, synonyme de qualification pour les barrages de la Ligue Europa Conférence.



Montpellier en forme

Vainqueur à Monaco 4-0 le week-end dernier, Montpellier est tout simplement la meilleure équipe de Ligue 1 depuis le retour sur le banc de Michel Der Zakarian, avant la 23ème journée. Sur cette période, le MHSC a gagné sept matchs sur onze, pour deux nuls et deux défaites. Au classement, Montpellier est tout de même douzième, à dix longueurs de Lyon. Et comme chacun peut avancer le classement qui l’arrange, on précisera que l’OL est coleader de la phase retour, à égalité avec Paris et Marseille.

Henrique évoque une équipe de Montpellier en forme

Laurent Blanc : “J’ai lu que Montpellier va venir avec des ambitions à Lyon, tant mieux, nous aussi on aura des ambitions ! C’est bien pour les joueurs, entraîneurs et spectateurs. On a bien préparé ce match, j’espère que cela va donner une partie plaisante à regarder et à jouer.”

La centième pour Caqueret

Buteur décisif et meilleur joueur de l’OL la semaine passée à Strasbourg (1-2), Maxence Caqueret va disputer ce dimanche son centième match en Ligue 1.

Laurent Blanc a retenu 20 joueurs pour la réception de Montpellier ce dimanche à 17h05 au Groupama Stadium. 👊🔴🔵 #OLMHSC pic.twitter.com/C2c1E34KgS — Olympique Lyonnais (@OL) May 6, 2023

Le groupe : Sans Lukeba ni Tolisso, Tagliafico de retour

Expulsé à Strasbourg le week-end dernier, Lukeba est suspendu. Comme Tolisso, pour accumulation de cartons jaunes.

La statistique :

L’OL a pour l’instant pris un point de plus en déplacement qu’à domicile (27 contre 26). Mais Lyon a aussi joué une fois de moins à la maison qu’à l’extérieur.

Olympique Lyonnais – Montpellier Hérault SC, 34ème journée de Ligue 1, dimanche 17h05.