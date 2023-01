Une saison 2022 record pour Walibi

Alors que ses portes se sont fermées le 31 décembre, Walibi Rhône-Alpes dresse le bilan d’une année 2022 record en termes de fréquentation : pour la première fois depuis son ouverture, le parc franchit la barre des 600 000 visiteurs.



Avec plus de 27 000 visiteurs accueillis sur le mois de décembre, le bilan de la première ouverture hivernale du parc au grand public est encourageant, et le rendez-vous est donc déjà pris pour renouveler l’expérience en fin d’année 2023.

Noël clôture ainsi une année record, avec une fréquentation annuelle de 610 000 visiteurs. Parmi eux, 75% de familles avec enfants, 80% de visiteurs provenant de la Région Auvergne-Rhône-Alpes et plus d’un visiteur sur 3 découvrant le parc pour la première fois.



Les équipes préparent la saison à venir et lancent leurs premières sessions de recrutement le 1er février. Au-delà des 400 saisonniers recherchés, certains postes sont également à pourvoir en CDI.

Les candidats prêts à tenter l’aventure et rejoindre les équipes de Walibi Rhône-Alpes sont invités à postuler via le site internet : https://www.walibi.fr/fr/jobs