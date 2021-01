Une salariée de Pôle Emploi et une DRH tuées par balle dans la Drôme et en Ardèche

C’est un véritable drame qui s’est produit ce jeudi matin. À Valence, dans la Drôme, un homme, âgé de 45 ans, a pénétré dans une agence Pôle Emploi et a ouvert le feu sur une femme de 53 ans. Celle-ci n’a pas survécu à ses blessures.



Dans la foulée, le meurtrier a pris la route en direction de Guilherand-Granges, en Ardèche, où il a tiré sur une directrice de ressources humaines de l’entreprise, Recyclage Faun. L’homme y avait travaillé il y a un peu plus de dix ans, selon Europe 1. La victime, touchée deux fois par balle, est également décédée.



En fuite vers Valence, le suspect a été percuté par une voiture de police et mis en garde à vue par la police. D’après les dernières informations, il n’était aucunement connu des services juridiques.